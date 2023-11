Arriva il freddo nel weekend

AGI - Atteso l'arrivo di un fronte freddo con calo delle temperature entro il weekend, possibile maltempo la prossima settimana. Il campo di alta pressione disteso verso il Mediterraneo occidentale porta condizioni di tempo stabile anche in Italia. Clima piuttosto mite per il periodo con temperature da 6 a 8 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Tra venerdi' e l'inizio del terzo weekend di novembre, pero', viene confermato il transito di un fronte freddo sulla Penisola: temperature in calo con valori anche di qualche grado sotto media sulle regioni meridionali entro il fine settimana.

Qualche precipitazione è attesa soprattutto su medio Adriatico e Sud ma con rapido miglioramento proprio nel corso del weekend. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana indicano la possibilità di una nuova fase maltempo con un vortice di bassa pressione in discesa dal mare del Nord verso il Mediterraneo. I dettagli sull'evoluzione al momento restano tutti da confermare.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con banchi di nebbia, foschie e nubi basse in pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo piu' soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, con qualche addensamento al Nord-Est e nebbie e foschie di nuovo in formazione in pianura Padana, sereno altrove.

Al Centro: Tempo stabile ma con disturbi da nuvolosità bassa e locali foschie anche dense, specie nelle vallate interne. Al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite con maggiori addensamenti in Abruzzo, dove non sono esclusi locali piovaschi. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti in Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa sul versante tirrenico con locali piogge sulle coste. Al pomeriggio locali piovaschi nelle zone interne tra Campania e Molise, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta presenza di nuvolosità bassa e foschie. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare, foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali e sulla Liguria, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Toscana, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli irregolarmente coperti e locali precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Precipitazioni in arrivo sulla Campania nella notte. Temperature minime e massime in diminuzione.