Terremoto in provincia di Fermo, la scossa è di 4.0

AGI - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 si è verificata a 3 chilometri da Montelparo, nei pressi di Fermo. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, registrato alle 17.17, ha avuto una profondità di 22 chilometri.

La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Molte le chiamate alla centrale dei vigili del fuoco. Per ora non si segnalano danni a cose o persone, ma solo tanto spavento tra gli abitanti della zona. Alcuni dei quali si sono riversati in strada.