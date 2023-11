"Basta animali nei circhi". La protesta a Ladispoli dopo la fuga del leone 

AGI - Il giorno dopo la fuga del leone da Ladispoli, si accendono le polemiche per la presenza di questi animali nei circhi itineranti. Un gruppo di manifestanti si è recato nel luogo dove sono stanziati gli artisti per ribadire il loro 'no' alle condizioni in cui queste specie sono costrette a vivere. Hanno inoltre ricordato come in molti paesi europei questi spettacoli siano già stati vietati.