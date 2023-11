Far visita a parenti o amici soli allunga la vita

AGI - Visitare amici e parenti che vivono in solitudine una volta al mese può contribuire ad allungare loro la vita. È quanto emerge da uno studio pubblicato su BMC Medicine a guida di Hamish Foster dell'Università di Glasgow, GB. Foster e colleghi hanno utilizzato i dati di 458.146 adulti reclutati nella Biobanca del Regno Unito per studiare l'associazione tra mortalità e cinque tipi di interazione sociale. I partecipanti sono stati reclutati tra il 2006 e il 2010 e all'epoca avevano un'età media di 56,5 anni.

I partecipanti hanno completato un questionario durante il quale hanno risposto a domande su cinque tipi di interazione sociale: quanto spesso erano in grado di confidarsi con qualcuno vicino a loro e quanto spesso si sentivano soli (misure soggettive); e quanto spesso sono stati visitati da amici e familiari, quanto spesso hanno partecipato a un'attività di gruppo settimanale e se vivevano da soli (misure oggettive). Dopo un follow-up medio di 12,6 anni, 33.135 partecipanti erano morti in base ai certificati di morte collegati.

Gli autori hanno scoperto che nel complesso, l'aumento della mortalità era più fortemente associato a bassi livelli di misure oggettive di interazione sociale rispetto a bassi livelli di misure soggettive. L'associazione più forte riguardava gli individui che non avevano mai ricevuto visite da amici o familiari, che presentavano un aumento del rischio di morte associato del 39 per cento.

Inoltre, il beneficio della partecipazione ad attività di gruppo settimanali non è stato osservato nei partecipanti che non hanno mai ricevuto visite di amici o familiari; i partecipanti infatti che non hanno mai ricevuto visite ma si sono uniti ad attività di gruppo sostanzialmente hanno avuto un aumento del rischio di morte associato paragonabile a coloro che non hanno ricevuto visite e non si sono uniti a nessuno gruppo.

In un Briefing dedicato allo studio gli autori hanno segnalato che raggiunta la frequenza di una visita al mese di amici e familiari, un incremento nelle visite tendenzialmente non riduceva ulteriormente il rischio di mortalità, facendo quindi pensare a un effetto soglia nell'efficacia di questo tipo di socialità "Quello che abbiamo trovato - ha spiegato durante il Briefing, Jason Gill dell'Università di Glasgow - è che se non incontri mai i tuoi amici e i tuoi familiari rischi un livello più alto di mortalità. Ma quando inizi a vederli più o meno una volta al mese il rischio rimane più o meno lo stesso che tu li veda una volta al mese, una volta alla settimana, più volte alla settimana o anche ogni giorno. Quindi sembra proprio che ci sia un effetto soglia".

Sempre nel Briefing gli autori hanno rimarcato di non avere dati a sufficienza per individuare i nessi causali all'origine delle riduzioni nei rischi di mortalità evidenziati. Una ipotesi, per quel che riguarda il più marcato risultato delle visite di familiari e amici è che la qualità delle stesse sia particolarmente rilevante per l'individuo in solitudine contribuendo così alle sue chance di sopravvivenza.

"È possibile - ha chiarito Foster nel Briefing - che amici e familiari possano offrire un livello particolare di supporto per le persone, per esempio li possano aiutare ad accedere a servizi sanitari" e, appunto, - ha aggiunto - "è possibile che le visite di familiari e amici siano legate a una relazione di qualità più elevata per l'individuo in solitudine e quindi che questi percepisca la sensazione della qualità della relazione".