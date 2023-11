Cede una tribuna del circo Orfei, spettatori coinvolti

AGI - Lo spettacolo in corso e all'improvviso una tribuna occupata dagli spettatori cede e tutti finiscono a terra. È successo a Scicli, durante l'esibizione del circo Sandra Orfei. Il classico tendone è stato allestito in via Cristoforo Colombo.

Lo spazio era occupato per lo spettacolo serale. All'improvviso una parte della gradinata ha ceduto e diverse persone sono cadute. Non ci sono stati feriti, ma una signora, a scopo precauzionale, è stata accompagnata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica e Ragusa per prestare soccorso e soprattutto per mettere in sicurezza la struttura. Lo spettacolo nel frattempo è stato interrotto. Sul posto anche carabinieri, polizia e polizia locale assieme agli operatori del 118. Sono in corso verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza.