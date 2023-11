La barca affondata con gli 007 verrà rimessa in acqua per simulare cosa successe 

AGI - L'imbarcazione 'Good...uria' che si inabissò nel lago Maggiore con 23 passeggeri, la maggior parte dei quali 007 italiani e del Mossad, tornerà in acqua per una 'prova di stabilità' utile a ricostruire cosa accadde il 28 maggio scorso. A quanto apprende l'AGI, sono stati prorogati i tempi della perizia affidata dalla Procura di Busto Arsizio al consulente Giovanni Ceccarelli che avrebbe dovuto essere depositata entro novembre proprio perché si è manifestata la necessità di questo ulteriore accertamento in un contesto che, riferiscono fonti investigative, "si è rivelato più complicato di quanto si potesse immaginare".

La barca guidata dallo skipper Claudio Carminati, indagato per omicidio e naufragio colposi, dovrebbe essere rimessa nel lago entro fine mese. In sostanza, si tratterà di fare una sorta di 'simulazione' valutando, con pesi a bordo analoghi a quel giorno, quale fosse il grado di sicurezza quella domenica sera quando all'altezza di Lisanza, poco dopo le 19, la 'house-boat' trascinò sott'acqua le vittime a causa di un'improvvisa 'tempesta': Anna Bozhkova, la compagna con la quale Carminati viveva sulla barca, Tiziana Barnobi e Claudio Alonzi, esponenti dell'intelligence italiana, e l'ex Mossad Shimoni Erez.

Le condizioni della barca, viene spiegato, non sono così compromesse da impedire questo studio. Toccherà poi interpretare i dati a Ceccarelli, già ideatore del difficile sistema di recupero della Costa Concordia, la nave da crociera che andò a incagliarsi contro gli scogli dell’Isola del Giglio provocando un naufragio che costò la vita a 32 persone. Intanto Carminati continua a essere sottoposto al divieto di espatrio e all'obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria per due volte alla settimana per 'pericolo di fuga'. È verosmile che la perizia si prolunghi ancora per un paio di mesi.

Al comandante è contestato, tra le altre cose, di aver fatto salire i 23 partecipanti alla gita, ufficialmente "di compleanno", su un'imbarcazione omologata per 15. L'uomo ha sempre negato di sapere che la comitiva fosse composta di 007 spiegando di essere stato avvicinato da una persona che si qualificò "come carabiniere che gli chiese se fosse stato disponibile ad accompagnare una delegazione di stranieri provenienti dal Canada a una gita".

Trovatosi senza casa, senza lavoro e senza la sua compagna, Carminati versa in grosse difficoltà economiche e, al momento, viene ancora ospitato dagli amici che avevano anche organizzato una serata benefica per aiutarlo.