Scontri a Napoli, 11 tifosi tedeschi arrestati

AGI - Si chiude con 11 arresti il bilancio degli scontri di ieri notte a Napoli tra le forze dell'ordine e un folto gruppo di ultrà dello Union Berlino. A tracciarlo, e a ricostruire quanto accaduto, il questore di Napoli, Maurizio Agricola.

Nel capoluogo campano erano arrivati circa 250 tifosi della squadra tedesca in treno, intorno alle 19.44; dalla stazione centrale erano stati scortati verso alberghi limitrofi, nella zona di piazza Garibaldi.

Alle 22.30, i tifosi sono usciti, tutti incappucciati e vestiti con una felpa bianca o beige, e hanno cercato di muoversi in corteo, ma sono stati bloccati a piazza Nicola Amore dalle forze dell'ordine che li avevano seguiti.

I tifosi si sono sparpagliati per le vie laterali, alla piazza, ma sono stati intercettati di nuovo dalla polizia a piazza Dante, dove c'è stato uno scontro "abbastanza forte", sottolinea il questore, con cariche e lancio di lacrimogeni. Qui sono stati fermati in 11, e nella notte il fermo è diventato arresto: 10 devono rispondere di devastazione e saccheggio, uno di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. È stata anche avviata nei loro confronti una procedura d'urgenza per il daspo internazionale che sarà loro notificata in giornata.

I tafferugli sono proseguiti lungo via Monteoliveto, anche davanti la Questura e con cariche successive i tifosi sono stati respinti lungo corso Umberto I fino a quando non sono tornati agli alberghi. Tifosi napoletani si erano radunati alla ricerca dei tedeschi, ma le volanti li hanno intercettati e respinti.



Per Agricola, gli scontri con le forze dell'ordine erano "voluti", anche se l'obiettivo era quello di avere un contatto con gli ultrà napoletani, dato che gIà nell'andata a Berlino c'erano state tensioni. Era stato predisposto un "presidio forte" a piazza Garibaldi per controllarli, spiega, e in tutto il centro nonchè i servizi allo stadio e anche aeroporto. I danni ai negozi sono in fase di stima, "ci sono vetrine infrante".

"Avevamo sentore di loro possibili punti di incontro via social - spiega il questore - e dalla polizia tedesca erano arrivate informazioni incomplete sui flussi degli arrivi, ma questo vale per tutti, perchè non si riesce a monitorarli completamente mai".



I biglietti venduti in Germania sono 2.380, e quindi oggi, come per tutte le partite importanti, per Napoli-Union, partita di Champions league che si gioca al Maradona stasera, "il servizio (delle forze dell'ordine per la sicurezza e l'ordine pubblico, ndr.) è imponente e strutturato con 900 uomini".