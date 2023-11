Black friday, Amazon apre la Fun House a Milano

AGI - Amazon apre al pubblico lo spazio esperienziale Amazon Black Friday Fun House, un popup all'interno del quale i visitatori saranno accompagnati alla scoperta delle offerte di Black Friday e delle idee regalo per la prossima stagione natalizia, dal 21 al 26 novembre, in occasione della settimana del 'venerdì nero'. Ci saranno diverse aree tematiche.

All'ingresso, nell'area Charity, gli ospiti avranno l'opportunità di scoprire le iniziative di Amazon a supporto della comunità: grazie a un QR Code si potranno scoprire tutti i prodotti delle organizzazioni no profit disponibili nella vetrina Amazon for Charity, o ancora Un click per la Scuola, l'iniziativa di Amazon a supporto delle scuole e della didattica.

I visitatori potranno poi scoprire l'area dedicata alla Fiat Nuova 500, 100% elettrica: i clienti potranno vivere un viaggio virtuale all'interno del museo automobilistico Casa 500 interamente dedicato al modello, percorrendo la storia della 500 dalla prima vettura del '56 a quella di oggi, completamente elettrica.

Grazie all'utilizzo della tecnologia degli Oculus, sarà possibile vivere un'esperienza immersiva, navigando per il museo a 360 con vista su La Pista 500 del Lingotto di Torino. Da qui si passa poi all'area bar dove i visitatori potranno degustare i prodotti di Casa Sant'Orsola, simbolo del Made in Italy e tra le più grandi aziende vinicole italiane a conduzione familiare.

Attiva dal 1947, oggi l'offerta della Fratelli Martini si struttura attraverso varie etichette come Casa Sant'Orsola, Canti, Lo Zoccolaio e Elém capaci di rappresentare l'italianità sulle tavole di tutto il mondo. L'area Gaming è il luogo dove la spensieratezza e la voglia di giocare diventano protagoniste. Ispirato ai giochi Arcade come Pac-Man, Space Invaders e Tetris, questo ambiente offre un momento magico per divertirsi insieme.

In questa area sarà anche possibile scoprire la Top 10 Toys 2023, già disponibile: i prodotti sono stati selezionati in base alle parole chiave più ricercate su Amazon.it e valutati almeno 4 stelle dai clienti. L'Area Beauty sarà l'occasione per esprimere la propria personalità attraverso l'hair-styling: un salone di bellezza firmato Fanola - marchio professionale di prodotti per la cura dei capelli.

Si avrà la possibilità di divertirsi con varie tipologie di styling, pensate appositamente per ogni ospite. L'area Made in Italy è dedicata alla vetrina Made in Italy di Amazon.it, che supporta piccole e medie imprese italiane. Qui i visitatori potranno lasciarsi ispirare da tante idee regalo e scoprire l'arte della decorazione dei panettoni della Pasticceria Fraccaro 1932.