Figliuolo, i risarcimenti per l'alluvione saranno totali

AGI - "Voglio ribadire che i risarcimenti, una volta asseverati dal comune e dalla struttura commissariale, saranno totali nei modi e nei tempi legati a quelle che sono le dinamiche finanziarie, quindi alle finanze che in quel momento ha il commissario". È quanto dice Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla ricostruzione post-alluvione, conversando coi cronisti a Castenaso, nel Bolognese.

"In questo momento - ha aggiunto - il commissario ha circa 630 milioni di euro a disposizione per famiglie e imprese a cui si aggiungeranno a brevissimo altri 700 milioni derivanti dal credito di imposta. Noi al momento non abbiamo delle stime esatte: man mano che ci arriveranno i dati delle domande, con le istruttorie delle pratiche concluse attraverso la piattaforma Sfinge opportunamente modificata dalla Regione Emilia-Romagna, faremo delle proiezioni e quindi verificheremo quali saranno gli oneri che andranno risarciti. Come ha detto il presidente Meloni, questi - ha concluso - saranno risarciti totalmente".