Dopo una breve pausa torna pioggia e freddo

AGI - Una saccatura depressionaria si muove sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili o localmente perturbate in Italia. Temperature in generale diminuzione su tutta la Penisola, anche al Sud dove nei giorni scorsi i valori si erano attestati diversi gradi al di sopra delle medie del periodo. Dopo una breve pausa asciutta, ecco che nella seconda parte della settimana un nuovo peggioramento meteo dovrebbe raggiungere l'Italia. Entro venerdì maltempo anche intenso prima al Nord e poi verso il Centro-Sud con ulteriore calo termico in vista del secondo weekend di novembre. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che per la prossima settimana confermano invece la possibilità di una rimonta dell'anticiclone su Europa occidentale e Mediterraneo. Si potrebbe palesare dunque l'estate di San Martino con qualche giorno di tempo più stabile e clima più mite.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Nuvolosità irregolare in transito al mattino con isolati piovaschi tra Lombardia e Veneto. Al pomeriggio ancora qualche pioggia sulle regioni nord-orientali, neve sulle Alpi dai 1300 metri. In serata ancora residue nevicate sulle Alpi orientali dai 1100 metri, variabilità asciutta altrove.

Al Centro

Maltempo al mattino con piogge ed acquazzoni specie tra basso Lazio ed Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, più asciutto sulla Toscana. In serata isolate piogge ancora tra Lazio e Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile salvo piogge sparse tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con ampie schiarite tra Calabria e Sicilia. In serata maltempo che insiste su Molise, Campania e Sardegna con piogge sparse, variabile altrove. Temperature minime generalmente stazionarie; massime in diminuzione da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Giornata stabile e asciutta sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, ma con nebbie e foschie in Pianura Padana, specie lungo il corso del Po. In serata non sono attese variazioni. Nuvolosità in aumento nella notte al Nord-Ovest con possibili piogge isolate sulla Liguria.

Al Centro

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle coste dell'Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Locali piogge in arrivo nella notte sull'alta Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge e temporali sparsi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni, migliora sulla Campania e sulla Sicilia occidentale. In serata tempo in generale miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.