Lette dopo 265 anni le lettere d'amore francesi confiscate dalla Gran Bretagna

AGI - Oltre 100 lettere inviate dai francesi ai loro fidanzati, mogli, genitori e fratelli – ma mai consegnate – sono state aperte e studiate per la prima volta dal momento in cui furono scritte nel 1757-8. Questi messaggi offrono rari e commoventi spunti sulle storie d’amore, le vite e le liti familiari di persone comuni, dai contadini anziani alle ricche mogli degli ufficiali.

Le lettere furono sequestrate dalla Royal Navy britannica durante la Guerra dei Sette Anni, portate all’Ammiragliato di Londra e mai aperte. Oggi la collezione è conservata presso gli Archivi Nazionali di Kew. Le lettere forniscono nuove preziose informazioni sulle donne e i lavoratori francesi, nonché su diverse forme di alfabetizzazione.

“Potrei passare la notte a scriverti… Sono tua moglie fedele per sempre. Buona notte, mio caro amico. È mezzanotte. Penso che sia ora che riposi”. Così scriveva Marie Dubosc a suo marito, primo tenente della Galatée, una nave da guerra francese, nel 1758. Non sapeva dove si trovasse Louis Chambrelan, né che la sua nave fosse stata catturata dai britannici.

Lui non avrebbe mai ricevuto la sua lettera e non si sarebbero mai più incontrati. Marie morì l’anno successivo a Le Havre, molto probabilmente prima che Louis fosse rilasciato. Nel 1761, si risposò, tornato sano e salvo in Francia.

“Non vedo l’ora di possederti”, scriveva Anne Le Cerf a suo marito, un ufficiale non in servizio sulla Galatée. Forse intendeva “abbracciarti”, ma anche “amarti”. Si firmò “Tua affettuosa moglie Nanette”, un tenero soprannome. Imprigionato da qualche parte in Inghilterra, Jean Topsent non avrebbe mai ricevuto la lettera d’amore di Nanette.

Il professor Renaud Morieux, della Facoltà di Storia dell’Università di Cambridge e del Pembroke College, ha trascorso mesi a decodificare queste e altre 102 lettere, scritte con una grafia scomposta, senza punteggiatura o maiuscole e che riempivano ogni centimetro della preziosa carta su cui sono scritte. I suoi risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista Annales. Histoire, Sciences Sociales.

“Ho ordinato la scatola solo per curiosità”, ha detto Morieux. “C’erano tre pile di lettere legate da un nastro. Le lettere erano molto piccole e sigillate, quindi ho chiesto all’archivista se potevano essere aperte e lui l’ha fatto".

"Ho capito di essere la prima persona a leggere questi messaggi molto personali - ha aggiunto - da quando sono stati scritti. I destinatari previsti non hanno avuto questa possibilità. È stato molto emozionante".

“Queste lettere parlano di esperienze umane universali, non sono uniche in Francia o nel XVIII secolo. Rivelano come tutti noi affrontiamo sfide importanti nella vita".

"Quando siamo separati dalle persone care da eventi al di là del nostro controllo, come la pandemia o le guerre, dobbiamo capire come rimanere in contatto, come rassicurare, prendersi cura delle persone e mantenere viva la passione. Oggi abbiamo Zoom e WhatsApp. Nel XVIII secolo, le persone avevano solo le lettere, ma ciò di cui scrivevano ci sembra molto familiare”.