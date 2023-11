Rimini, incendiate sei auto nella notte

AGI - Una serie di roghi si sono registrati la scorsa notte a Rimini a danno di sei autovetture parcheggiate in varie zone della città. Il primo allarme è scattato attorno alle 00.45 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio di natura dolosa che aveva coinvolto un veicolo.

Immediatamente sono però arrivate segnalazioni, oltre che dalla circonvallazione Meridionale, anche da via Guicciardini, via Sonnino, via Macchiavelli, via Crispi e via XXII Giugno. I pompieri sono riusciti a limitare i danni degli altri mezzi coinvolti. Sul posto anche polizia locale e polizia di Stato che hanno dato avvio alle indagini per risalire all'autore o agli autori del gesto.

Al vaglio ci sono alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza della città.