Dalle cene ad Arcore allo sfratto, è finito il sogno delle ex Olgettine

AGI - Una società immobiliare riconducibile alla famiglia Berlusconi ha inviato nei primi giorni di ottobre a Barbara Guerra, una delle ragazze ospiti alle cene di Arcore, una lettera in cui le annuncia l'"estinzione in conseguenza del decesso" del Cavaliere del contratto di comodato gratuito in base al quale la donna viveva in una casa a Bernareggio, in Brianza. La notizia è stata anticipata dal tg di La7 e confermata all'AGI.

"La invitiamo a prendere contatto con la scrivente - si legge nella missiva - per definire le modalità di restituzione dell'immobile che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023". Data quest'ultima in cui scadeva il contratto stipulato tra Silvio Berlusconi e Guerra che si sarebbe deciso di non rinnovare.

A quanto si apprende, analoghe comunicazioni sono state inviate in relazione ad altri appartamenti e ville occupati da donne che parteciparono alle serate e finirono poi coimputate di Berlusconi nei processi del filone 'Ruby' conclusi con l'assoluzione del fondatore di Forza Italia e di tutti gli altri imputati.