Donna accoltellata nel Barese, fermato l'ex compagno

AGI - L'avrebbe aspettata sotto casa, per poi colpirla con almeno 30 fendenti in diverse parti del corpo. È accaduto a Monopoli (Ba), in via Monsignor Carlo Ferrari, dove una 35enne è stata accoltellata brutalmente dall'ex compagno. La donna è stata soccorsa e trasferita prima all'ospedale San Giacomo, poi al Policlinico di Bari per le gravi ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo non accettava la fine della relazione con la donna e spesso passava intere notti sotto casa della vittima, per poterla controllare. Alcuni testimoni hanno riferito che talvolta l'uomo ha persino dormito nell'auto della donna, una Citroen nera, che stamani era parcheggiata sotto casa della vittima. La 35enne, in passato lo aveva anche denunciato, per poi tornarci assieme: la coppia ha anche un bimbo piccolo di tre anni e mezzo.

Questa mattina la donna stava uscendo di casa per andare a lavoro in un'azienda agricola, quando ha trovato in auto l'ex compagno (originario di Triggianello, frazione di Conversano): dopo un'accesa discussione, l'uomo le ha sferrato diversi fendenti. A chiamare i soccorsi la madre della donna, che si è accorta della scena dal balcone di casa.

L'uomo, un bracciante agricolo coetaneo della donna, è stato rintracciato dai carabinieri - che stanno svolgendo le indagini, sotto la direzione della procura della repubblica di Bari - sulla strada provinciale Rutigliano, nei pressi di una stazione di servizio, nel territorio di Conversano. La sua posizione è ora al vaglio.

Dal Policlinico di Bari fanno sapere che la donna è ricoverata in rianimazione e la prognosi è riservata. La 35enne ha riportato il collasso di un polmone, danni a un bulbo oculare, oltre a diversi traumi ad addome e torace. Dovrà essere sottoposta per questo, ad alcuni interventi chirurgici.