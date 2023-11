Perturbazioni e calo termico segnano l'inizio di novembre

AGI - Novembre parte perturbato in Italia con piogge e temporali anche intensi e diffusi nei prossimi giorni. Entro il weekend temperature in calo e neve in montagna. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il mese inizia con una saccatura atlantica in avvicinamento al Mediterraneo centrale. Condizioni meteo in peggioramento nel corso della festa di Ognissanti in Italia. Mattinata con nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati.

Tra pomeriggio e sera piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni del versante tirrenico e poi sui settori Peninsulari del Sud, possibili temporali tra Campania e Calabria. Tra giovedì e venerdì una profonda struttura depressionaria centrata sulle Isole Britanniche muoverà un'intensa perturbazione verso il Mediterraneo centrale con maltempo sull'Italia entro il primo weekend di novembre.

Nella seconda parte di giovedì fenomeni intensi sulle regioni settentrionali con rischio nubifragi su Liguria, settori prealpini centrali e Nord-Est. Peggioramento meteo che si sposterà poi verso l'Italia centrale. La perturbazione in arrivo nei prossimi giorni sarà accompagnata da aria di matrice polare, non freddissima ma comunque sufficiente a portare la prima neve fino a quote medio-basse sulle Alpi. Non esclusa un po' di neve anche sull'Appennino centro-settentrionale. L'autunno si fa quindi sentire in questa prima decade del mese di novembre. Sotto il profilo termico avremo valori per lo piuù in linea con le medie del periodo o a tratti anche poco al di sotto almeno fino all'inizio della prossima settimana.

Le previsioni di oggi

Al Nord

Sia al mattino che al pomeriggio molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria e localmente sulle Alpi centro-occidentali, con neve oltre i 1900-2000 metri. In serata nuvolosità alternata a schiarite con tempo per lo più asciutto, salvo dei fenomeni ancora sulla Liguria e tra Alpi centrali e Triveneto. Neve oltre i 2000 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro

Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sulle regioni tirreniche e ancora asciutto altrove. Tra la serata e la notte residue piogge tra Lazio e zone interne dell'Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in estensione anche alle regioni peninsulari e Sicilia settentrionale, nuvoloso ma con tempo asciutto sui settori adriatici. In serata tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Le previsioni per domani

Al Nord

Al mattino cieli nuvolosi con piogge e acquazzoni sparsi su gran parte delle regioni, più intensi e a carattere di temporale sulla Liguria. Al pomeriggio maltempo che interessa tutti i settori con fenomeni anche intensi e localmente a carattere di nubifragio. In serata piogge e temporali in movimento verso le regioni di Nord-Est, migliora altrove. Neve in calo fin verso i 1600-2000 metri sulle Alpi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro

Al mattino molte nuvole in transito con locali piogge su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi sui settori tirrenici, possibili temporali sulla Toscana, più asciutto lungo l'Adriatico. In serata tempo in peggioramento con fenomeni anche intensi sulle regioni del versante tirrenico. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito. Al pomeriggio locali piogge su Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge e temporali anche intensi, più asciutto altrove ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.