Ognissanti con la pioggia e peggioramento nel fine settimana

AGI - Esordio del mese di novembre con tempo uggioso e qualche pioggia nel giorno di Ognissanti specie al centro-sud. Un nuovo peggioramento è atteso dapprima tra giovedì e venerdì, quando una vasta circolazione depressionaria posizionata sull'Europa centro-settentrionale, permetterà l'ingresso di un poderoso fronte perturbato: in questo frangente le regioni del centro-nord saranno bersagliate da precipitazioni intense anche a carattere temporalesco. Questi gli aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che prevedono anche nevicate sulle Alpi, anche abbondanti al di sopra dei 2000 metri di quota. Passaggio instabile che secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici potrebbe riproporsi nella giornata di domenica con ancora forte maltempo associato ad acquazzoni e venti intensi di libeccio.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Sia al mattino che al pomeriggio molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con deboli precipitazioni sulla Liguria e localmente sulle Alpi centro-occidentali, con neve oltre i 1900-2000 metri. In serata nuvolosità alternata a schiarite con tempo per lo più asciutto, salvo dei fenomeni ancora sulla Liguria e tra Alpi centrali e Triveneto. Neve oltre i 2000 metri.

Al Centro

Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sulle regioni tirreniche e ancora asciutto altrove. Tra la serata e la notte residue piogge tra Lazio e zone interne dell'Abruzzo, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in estensione anche alle regioni peninsulari e Sicilia settentrionale, nuvoloso ma con tempo asciutto sui settori adriatici. In serata tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature in generale diminuzione su tutta l'Italia sia nei valori minimi che in quelli massimi.