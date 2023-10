AGI - Forte nubifragio a Milano, dove nella notte sono caduti 31 millimetri d'acqua. In alcune strade allagate sta intervenendo la Polizia locale, le chiamate al centralino dei Vigili del fuoco al momento sono meno delle attese. Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, fa sapere che alcune linee sono state deviate e alcune stazioni metro chiuse. L'assessore Marco Granelli informa che il sottopasso Rubicone dovrebbe essere riaperto a breve.

⛈️ È in corso l'esondazione del fiume Seveso. ‼️Pattuglie della Polizia locale hanno chiuso le strade allagate. Presenti anche le squadre di Protezione civile. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. Seguono aggiornamenti. — Comune di Milano (@ComuneMI) October 31, 2023

La bomba d'acqua si è abbattuta all'alba. Piogge fortissime, temporali scroscianti sono iniziati poco dopo le 4. Alle 6, come comunicato da palazzo Marino, le acque del Seveso hanno invaso le strade in zona Niguarda superando gli argini in via Valfurva, nella zona di Ca' Granda.

Maltempo a Milano, esonda il Seveso: diretta video https://t.co/OrWmnRG5Sq — Local Team (@localteamit) October 31, 2023

Oltre 170 gli interventi fatti dai vigili del fuoco per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati di edifici: maggiori criticità a Milano, dove il fiume Seveso è esondato interessando il centro abitato in zona Niguarda, e nel monzese dove a Meda è esondato il fiume Tarò.

A Brescia, a causa del raggiungimento del livello di guardia della diga di Dazarè sul lago d’Idro, alla mezzanotte è stata disposta l’apertura delle chiuse per mantenere le condizioni di sicurezza della struttura. In previsione di una possibile esondazione del fiume Caffaro sono state evacuate 250 persone a Bagolino e 100 persone a Ponte Caffaro. In giornata proseguirà il monitoraggio dell’area.

Il lago di Como è vicino all'esondazione

Lo ha comunicato la Protezione Civile spiegando che i volontari hanno già montato le barriere mobili su Lungo Lario Trento e Trieste e davanti a piazza Cavour. Alle sette di stamattina il livello era a oltre 114 centimetri sopra lo zero idrometrico, a meno di 6 centimetri dalla soglia di uscita.

© Credits: Agi Lago di como esondato

Disagi anche in Versilia

Una quindicina di tetti scoperchiati, un albero caduto, diverse vetrine di attività commerciali danneggiate, qualche allagamento. È il bilancio della tromba d'aria che si è abbattuta ieri sera intorno alle 21 a Torre del Lago, in Versilia.

A stilare l'elenco dei danni il Comune di Viareggio che ringrazia "vigili del fuoco, polizia municipale, Protezione civile e volontari che stanotte hanno liberato le strade e messo in sicurezza gli edifici". Problemi di minore entità, invece, a Viareggio dove - spiega ancora il Comune - il canale Burlamacca è rimasto entro i limiti nonostante il livello molto alto, qualche albero è caduto e si sono verificati vari allagamenti.