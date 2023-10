Frontale tra auto a Chieti, tra le vittime anche una neonata

AGI - Una neonata di 10 mesi e un uomo di 43 anni sono le vittime dell'incidente avvenuto dopo le 13 sulla strada statale di "Fondo Valle Trigno" a San Salvo (Chieti), al chilometro 72.600, in prossimità del confine fra Abruzzo e Molise.

Non è chiara, inoltre, la dinamica dell'incidente: due macchine, per cause in corso di accertamento, si sarebbero scontrate frontalmente. Tre le persone ferite, che sono state trasportate dal 118 negli ospedali di Pescara e Vasto (Chieti). Il traffico è bloccato da oltre tre ore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale Anas e i carabinieri.

Feriti padre, madre e fratellino di 4 anni che viaggiavano con la neonata. Sul posto tra i soccorritori anche personale sanitario del 118 dell'Aquila che insieme ai vigili del fuoco hanno partecipato alle fasi concitate di estrarre dalle lamiere i feriti. Per la neonata e per Amicone non c'e' stato nulla da fare entrambi sono morti sul colpo. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale di Vasto e a Chieti. Sono ancora in corso le indagini per capire le ragioni dello scontro frontale tra le due auto.