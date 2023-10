Caivano diventa zona franca, incentivi per le imprese 

AGI - A pochi giorni dalla missione del ministro Adolfo Urso a Caivano, trovano concretezza gli impegni assunti dal titolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con le imprese e gli enti del territorio.

È stato infatti depositato in Senato un emendamento governativo su proposta del Mimit che estende a questo territorio gli aiuti in materia di riconversione e riqualificazione produttiva nell'ambito delle risorse assegnate alle aree di crisi industriale non complessa, destinando sino a un massimo di 15 milioni di euro al fine di rilanciare le attività industriali e salvaguardare i livelli occupazionali.

A tal fine, il Mimit sottoscriverà con la Regione Campania e il Comune un accordo di programma. Le imprese avranno la possibilità di accedere a queste risorse presentando iniziative che prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo o di tutela ambientale.

Le agevolazioni saranno concesse alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti dell'Unione Europea. La disposizione istituisce, altresì, la "Zona franca urbana" nel comune di Caivano, con l'obiettivo di sostenere il tessuto economico e di favorire l'autoimprenditorialità in uno dei comuni campani maggiormente colpiti da una situazione di degrado socioeconomico.

In particolare, le imprese e i professionisti che operano all'interno dell'area, potranno usufruire di esenzione dalle imposte sui redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività svolta e dall'esenzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Gli stessi soggetti verranno dispensati dal pagamento dalle imposte municipali sugli immobili utilizzati per svolgere l'attività economica e non dovranno versare i contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Per le predette finalità sono destinate risorse per 9,7 milioni di euro. Le stesse agevolazioni, che avranno durata di 6 anni, varranno anche per chi decide di intraprendere entro il 31 dicembre 2024 una nuova iniziativa economica all'interno del comune di Caivano.