Weekend di maltempo sull'Italia: allerta arancione in Lombardia

AGI - Weekend di maltempo sull'Italia per una perturbazione che porterà piogge e temporali da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, in particolare sulla pianura centrale, la Media-bassa Valtellina e le Orobie bergamasche.

Allerta gialla per altre 12 regioni:

Provincia Autonoma di Trento, Piemonte, Toscana, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria Sicilia.

Nella seconda parte della giornata il maltempo investirà gran parte del Sud, specialmente l'area tirrenica dove i fenomeni potranno risultare anche intensi e abbondanti, come per esempio sulla Campania. Piogge in arrivo anche sulla Puglia.