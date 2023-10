Perturbazioni in vista nella prima parte del weekend

AGI - Il terzo weekend di ottobre inizierà con condizioni meteo instabili o perturbate. La perturbazione in arrivo dall'Atlantico porterà nelle giornata di domani molte nuvole sull'Italia con piogge e temporali sparsi. Temperature in calo entro domenica su valori in linea con le medie del periodo. Tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana tempo in miglioramento ma dovrebbe trattarsi solo di una breve pausa asciutta.

Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano infatti entro la metà della prossima settimana il transito di una nuova perturbazione atlantica sul Mediterraneo con conseguente maltempo. Nel complesso finale di ottobre piuttosto dinamico e con diverse occasioni di pioggia.

PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD Tempo instabile al Nord sia al mattino che al pomeriggio con molta nuvolosità in transito e associati acquazzoni e temporali diffusi, più asciutto sui settori adriatici. In serata ancora tempo instabile con fenomeni sparsi residui. Neve nella notte sulle Alpi occidentali oltre i 2200 metri di altitudine.

AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi sulle regioni del versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse in arrivo sulla Sardegna, invariato altrove. In serata e in nottata nuvolosità in generale aumento con prime piogge in arrivo sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in generale rialzo.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD Al mattino nuvolosità compatta con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Emilia Romagna e Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con fenomeni sulle stesse regioni, anche intensi al Nord-Est. In serata e in nottata ancora fenomeni residui. Neve sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri.

AL CENTRO Al mattino piogge sparse e temporali sulle regioni del versante tirrenico, anche intensi sulla Toscana, più asciutto su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata ancora maltempo con piogge e temporali sulle stesse regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, piu' asciutto su Molise, Puglia settentrionale e Sardegna orientale. Al pomeriggio insiste il maltempo sugli stessi settori, mentre migliora sulla Sicilia. In serata residui fenomeni sui settori tirrenici, piu' asciutto altrove con graduali schiarite. Temperature minime e massime in generale diminuzione. PREVISIONI METEO PER DOMENICA AL NORD Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni del Nord con nuvolosita' in transito alternata a schiarite. In serata e nottata addensamenti anche compatti ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL CENTRO Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro ma con nuvolosita' irregolare in transito alternata a spazi di sereno. Nessuna variazione nelle ore serali con tempo stabile e ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE Condizioni di tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio al Sud dove avremo nuvolosita' irregolare in transito alternata a spazi di sereno. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilita' con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime stabili o in locale rialzo.