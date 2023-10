Investita da un'auto a Torino, muore 16enne ucraina

AGI - Una ragazza ucraina di 16 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto a Torino, mentre attraversava in prossimità delle strisce pedonali. L’episodio é avvenuto stamattina in corso Casale, non troppo distante dal centro città.

Il conducente, forse per la forte pioggia che sta interessando il capoluogo piemontese, non ha visto la ragazza. L’urto è stato molto violento. La giovane, da quanto si apprende, era ospite di una comunità per donne e minori.