La polizia sgombera (di nuovo) l'ex Penicillina di Roma

AGI - È in corso lo sgombero dell'ex Penicillina al civico 1040 della via Tiburtina, alla periferia Nord Est di Roma. Sul posto polizia di stato, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale. L'edificio era stato gia' 'liberato' da occupazioni abusive nel 2018 e a maggio del 2022 quando le forze dell'ordine erano tornate per sgomberare nuovamente i nuovi abitanti dell'ex Isf, lo stabile abbandonato che svetta fra Tor Cervara e San Basilio.

Numerose le persone all'interno, alcune delle quali sono state bloccate dopo aver tentato la fuga, tra cui un cittadino straniero che si è lanciato a torso nudo tra le auto sulla via Tiburtina, che è stata chiusa al traffico e poi parzialmente riaperta. Sono almeno due i pullman con all'interno gli occupanti appena sgomberati.

© Francesco Fotia/ AGF Sgombero dell'ex Penicillina

Sono 32, al momento, le persone che sono state identificate questa mattina nell'area dello stabilimento. Si tratta in larga parte di cittadini stranieri, ma, all'interno della struttura, era presente anche una italiana di 28 anni che è stata portata via in ambulanza dopo aver accusato un malore.

Nel corso delle operazioni si sono registrati momenti di tensione: una decina di persone, infatti, in larga parte stranieri, hanno litigato tra loro mentre sono stati scortati via sui pullman dalla polizia, dopo lo sgombero. La posizione di due di questi, in particolare, è al vaglio: rischiano l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale per aver reagito agli agenti intervenuti sul posto.