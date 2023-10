AGI - Con i due decessi di oggi (una 58enne travolta ieri da un Suv in via del Teatro Marcello e un 21enne investito sulle strisce in via Flaminia) sale a 33 il numero dei pedoni uccisi a Roma dall'inizio dell'anno: in tutto il Lazio, al 15 ottobre, i pedoni morti da gennaio erano 57, un record, un sesto dei morti di tutta Italia. Ad aggiornare i numeri di quella che giorno dopo giorno assume sempre di più le dimensioni di una strage è lo speciale Osservatorio dell'Asaps, l'Associazione amici e sostenitori polizia stradale.

Nei primi nove mesi e mezzo di quest'anno i pedoni che hanno perso la vita sulle nostre strade sono 341 (221 uomini e 120 donne): 172 avevano piu' di 65 anni e 16 meno di 17. Ma si tratta - spiegano i responsabili dell'Osservatorio - di un dato parziale che non tiene conto dei feriti gravi che spesso perderanno la vita negli ospedali anche a distanza di mesi.

Nell'ultima settimana sono stati ben 13 i decessi tra gli utenti piu' vulnerabili. Dopo il Lazio, le regioni con il maggior numero di decessi quest'anno sono la Campania con 40 e la Lombardia con 39. Suddivisi per mese sono avvenuti 53 decessi a gennaio, 36 a febbraio, 31 a marzo, 18 in aprile. E ancora: 21 i decessi accertati a maggio, 32 quelli di giugno e ben 38 quelli di luglio. Ad agosto 37 morti, a settembre altro mese negativo con ben 52 decessi, una vera carneficina, che supera anche il 2019, prima del Covid. Ventitrè i morti al 15 ottobre.