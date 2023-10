AGI - Tempo più asciutto nelle prossime ore sulle regioni del Centro-Nord mentre piogge e temporali interesseranno ancora i settori Peninsulari del Sud. Nella seconda parte della settimana ecco una vasta perturbazione atlantica avvicinarsi all'Europa occidentale. Nuvolosità in aumento e prime piogge sulle regioni settentrionali tra Mercoledì e Giovedì.

Correnti miti meridionali interesseranno invece il Centro-Sud portando un breve ma importante rialzo delle temperature con valori anche 10 gradi sopra media. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano sul finire della settimana maltempo di stampo autunnale per tutta la Penisola con piogge, temporali e anche un generale calo termico.

Le previsioni per il 17 ottobre

Nord

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate precipitazioni sulla Romagna. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Centro

Cieli coperti al mattino con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali, con nuvolosità alta in transito.

Sud e isole

Maltempo diffuso al mattino con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari, coperto ma senza fenomeni sulle Isole. Al pomeriggio tempo in miglioramento salvo isolati fenomeni tra Campania e Basilicata. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli poco nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al nord, in calo al centro-sud.

Le previsioni per il 18 ottobre

Nord

Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio precipitazioni in estensione all'Emilia Roma e pianure di Lombardia e Veneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sulla Liguria di Levante.

Centro

Al mattino piogge sparse sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosi o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche a Umbria e Marche. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali, con piogge sulle stesse regioni e in intensificazione sulla Toscana con possibilità di intensi temporali nella notte.

Sud e isole

Tempo stabile al mattino con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi e maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna. Temperature minime in generale aumento salvo una lieve flessione negativa al Sud, massime in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.