AGI - "Il conflitto in Medio Oriente reca con sè anche il rischio di innescare radicalizzazioni islamiste come solo pochi giorni fa è avvenuto in Francia con l'assassinio di un insegnante da parte di un fanatico islamista e ieri sera a Bruxelles con l'uccisione di due cittadini svedesi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della informativa alla Camera sull'incremento dei flussi migratori.

"Al momento - ha però precisato il titolare del Viminale - non risultano evidenze concrete e immediate di rischio terroristico per quanto riguarda l'Italia, ma la situazione è tale da richiedere un elevatissimo livello di attenzione, in quanto la minaccia terroristica si presenta spesso in maniera impalpabile, fluida e non sempre definibile".

"A seguito dell'attacco subito da Israele" il ministro dell'Interno ha spiegato di aver "immediatamente disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale".

Nella seduta del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato d'urgenza lo scorso 10 ottobre, alla quale hanno partecipato anche le agenzie di intelligence, "sono state approfondite le possibili minacce e gli strumenti di prevenzione e contrasto".

"All'esito dell'incontro - ha detto Piantedosi - è stato ulteriormente innalzato il livello di attenzione e rafforzate le misure di prevenzione generale, con particolare riguardo alle aree di maggior transito e all'adozione di misure di difesa passiva dei siti sensibili".

"Nella giornata di sabato 14 ottobre - ha concluso il ministro dell'Interno - ho convocato per la seconda volta il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per un aggiornato quadro della situazione. E' stata effettuata una ricognizione degli obiettivi sensibili in Italia quantificati in oltre 28mila, 205 dei quali israeliani, in prevalenza sedi diplomatiche o centri religiosi".