Donna accoltellata nel Tarantino, fermato l'ex marito

AGI - I Carabinieri hanno fermato per tentato omicidio l'uomo che nel pomeriggio di ieri ha accoltellato una donna di 48 anni a Martina Franca (Taranto). Si tratterebbe dell'ex marito della vittima, che lei stessa aveva indicato agli investigatori dopo l'accoltellamento. L'uomo, subito dopo il fatto, avvenuto in zona Carmine, era fuggito in auto.

È stato rintracciato a Cisternino in provincia di Brindisi. I Carabinieri avevano subito concentrato le attenzioni su di lui dopo aver raccolto alcune testimonianze e visionato le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona. Tra i due c'è stato un litigio, dopodiché l'uomo ha estratto un coltello e colpito al collo e al torace l'ex compagna, che è in ospedale a Taranto e non corre pericolo di vita. A dare l'allarme ieri sono stati alcuni passanti che avevano assistito alla lite.