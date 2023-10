Incidente per un altro bus elettrico a Mestre. Un ferito e 14 contusi

Indagini per omicidio plurimo stradale. Lutto di 3 giorni in Veneto. Si avvalora l'ipotesi di un malore dell'autista. Il procuratore di Venezia: "Nessun urto con altri mezzi, nessun incendio prima dell'incidente, nessun segno di frenata. Il mezzo andava lentamente". Al momento non ci sono indagati. Il bilancio è di 21 morti tra cui 2 bambini e l'autista.