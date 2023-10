L'estate sta finendo, il maltempo è in arrivo

AGI - Ultimi giorni 'estivi' sull'Italia, in attesa delle prime piogge nel weekend e dell'irruzione dell'autunno, con maltempo e un drastico abbassamento delle temperature, dalla prossima settimana. Sul Mediterraneo permane un campo di alta pressione centrale con tempo per lo più asciutto in Italia, anche se il ristagno d'aria porta comunque a un aumento della nuvolosità bassa specie su coste e pianure del Nord.

Cambio di circolazione al via nel secondo weekend di ottobre con il cedimento dell'anticiclone e l'inserimento di correnti umide che porteranno le prime piogge specie al Centro-Nord. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano per la prossima settimana una fase di maltempo di stampo autunnale per la nostra Penisola con piogge diffuse e localmente abbondanti. Temperature in calo su valori più consoni al periodo.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, ma anche foschie e nubi basse sulla Liguria e delta del Po. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nubi basse in formazione lungo i medesimi settori.

Al Centro Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno, nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne di Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata torna la stabilita' ovunque con ampie schiarite, possibili nubi basse in formazione lungo le coste Tirreniche. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Molte nuvole al mattino sulle regioni del Nord, anche basse e compatte su coste e pianure ma senza fenomeni di rilievo associati. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare e schiarite. Tornano addensamenti compatti dalla serata, deboli piogge possibili sulla Liguria.

Al Centro Tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Centro con nuvolosità e schiarite. Addensamenti anche bassi e compatti possibili soprattutto su Toscana e coste adriatiche. Nessuna variazione nelle ore serali.

Al Sud e sulle Isole Condizioni di tempo stabile per tutta la giornata sulle regioni del Sud dove avremo nuvolosità alternata a schiarite. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con addensamenti localmente anche bassi e compatti. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione specie al Centro-Nord.