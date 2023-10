Estate senza fine in Salento, spiagge affollate

AGI - Resiste la lunga estate nel Salento. Trenta gradi all'ombra e presenze da grandi numeri anche per la seconda domenica di ottobre soprattutto sul versante jonico della costa dove, a causa del vento di tramontana, il mare si presenta piatto e cristallino.

Se gran parte degli stabilimenti balneari hanno chiuso i battenti, quelli che a Porto Cesareo sono rimasti attivi seguendo l'andamento del meteo, sono stati presi d'assalto, con un overbooking inatteso e le cucine in piena attività. Oltre ai residenti, numerosi i turisti giunti da Svizzera, Francia, Australia.

In particolare dalla Svizzera "abbiamo approfittato delle tre settimane di vacanza che le nostre scuole concedono ora secondo un calendario diverso da quello italiano - racconta ad Agi Petra, turista svizzera in vacanza a Porto Cesareo - per raggiungere la Puglia. Ho letto un articolo bilingue, in tedesco e francese, su una rivista dedicata che parlava proprio del Salento e ho scelto così la metà di queste mie vacanze. Non mi sembra vero ma sembra estate piena, un mare unico, e la gente poi all'altezza di quanto si racconta, ospitale e con la porta di casa sempre aperta". Temperature sui trenta gradi sono previste anche per la prossima settimana.