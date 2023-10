L'autunno tarda ancora: arriverà a metà ottobre

AGI - Una domenica estiva con punte fino a 30 gradi su gran parte d'Italia. L'anticiclone continua a farsi sentire sulla penisola, in attesa dell'arrivo delle temperature autunnali previste per la seconda metà di ottobre. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, prosegue l'ottobrata su gran parte d'Europa. Bel tempo con sole prevalente da nord a sud per l'intero arco di giornata.

Temperature dal sapore estivo durante le ore diurne con picchi massimi attesi ancora fino a oltre 30 C, localmente anche 31/32 C specie tra l'Emilia-Romagna e il basso Veneto. Bolla d'aria calda in ulteriore accentuazione nella giornata di lunedì 9 ottobre con temperature massime che potranno toccare punte di 32/33 C sui settori interni del Lazio, Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Fase anomala che insisterà probabilmente fino al prossimo weekend, poi possibile sblocco della circolazione con arrivo delle piogge autunnali.

Ecco in dettaglio le previsioni

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento sparso sulle regioni di Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Est con locali piogge sulle Alpi orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche velatura sul Triveneto e ampi spazi di sereno altrove. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in sviluppo sulle zone interne Peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Per domani:

Al Nord: Tempo asciutto nel corso della giornata, con ampi spazi di sereno salvo velature in transito sulle regioni di nord-est e nubi basse sulla Liguria. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti. Temperature minime stabili o in aumento e massime stazionarie o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile con cieli soleggiati nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali del tempo. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni del Sud con cieli sereni ovunque o poco nuvolosi. Qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi interni ma senza fenomeni di rilievo associati. Assenza prevalente di nuvolosità tra serata e nottata. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.