Clima mite in Italia, tempo stabile nel weekend

AGI - Il primo weekend di ottobre vedrà condizioni meteo asciutto e anche clima molto mite in Italia. Il robusto anticiclone africano sui settori occidentali del continente porterà anomalie termiche positive nell'ordine dei 10 gradi, più interessate le regioni del Nord Italia.

Anche nel corso della prossima settimana i principali modelli non mostrano sostanziali variazioni con un vasto campo di alta pressione disteso sul Mediterraneo che garantirà ancora per molti giorni condizioni meteo asciutte.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano per la fine della prossima settimana un possibile calo delle temperature sulla nostra Penisola, precipitazioni autunnali che restano comunque ancora assai lontane.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con qualche velatura in transito.

Al centro

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati e qualche addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con qualche disturbo nuvoloso sulle regioni peninsulari e sole prevalente altrove. Al pomeriggio locali temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari, soleggiato sugli altri settori. In serata torna la stabilita' ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani

Al nord

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutte le regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali eccetto qualche velatura in transito.

Al Centro

Condizioni di tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni del Sud con cieli sereni ovunque. Qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi interni con isolati fenomeni su Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Ampie schiarite nel corso delle ore serali. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento al Nord e stazionarie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica

Al Nord

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Poche variazioni al pomeriggio con tempo per lo più asciutto, isolate piogge sulle Alpi orientali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite.

Al Centro

Condizioni di tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte nessuna variazione con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni del Sud con cieli sereni ovunque. Qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi interni ma senza fenomeni associati. Ampie schiarite nel corso delle ore serali. Temperature minime e massime stazionarie o in generale aumento da Nord a Sud.