Trovato il cadavere di una donna in un garage a Rimini 

AGI - Una donna di 79 anni è stata trovata morta questa mattina in un garage a Rimini, in via del Ciclamino. Sul posto è arrivata la polizia. Gli agenti della Scientifica sono impegnati nei primi rilievi sulla salma.

Una prima ricostruzione aveva suggerito un omicidio in ambito familiare Secondo quanto appreso, l'ex marito dell'anziana risulterebbe estraneo ai fatti nonché residente in Germania, a Monaco di Baviera, da diverso tempo. Il figlio 53enne è invece ricoverato in ospedale dopo un grave incidente avuto mentre era in bici lo scorso 7 maggio.