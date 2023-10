A Lampedusa sono sbarcati 68 mila migranti negli ultimi tre mesi

AGI - "Tra luglio, agosto e settembre a Lampedusa sono arrivati 68 mila migranti, ad oggi nell'hotspot dell'isola ce ne sono 3-400 dopo un picco di 7 mila". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intervenendo al "Festival delle città" organizzato da Autonomie locali italiane.

"La verità è che non ci siamo fatti trovare impreparati - ha spiegato il ministro - lo stato di emergenza non aveva una connotazione ideologica ma serviva proprio ad approntare gli strumenti per far fronte al problema".

L'hotspot torna a riempirsi

Torna a riempirsi l'hotspot di Lampedusa: sono circa 550 gli ospiti dopo gli ultimi sbarcati nella notte. In 352 sono approdati sull'isola nella notte: 254 con tre barchini di 43, 54 e 59, scortati dalla Guardia di finanza; altri 98 sono stati intercettati a Lampedusa dai carabinieri.

Tutti sarebbero partiti dalla Libia e sono stati condotti nella struttura di contrada Imbriacola. Di loro 180 lasceranno l'isola con un volo charter.