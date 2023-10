AGI - Erano da poco passate le 19,40 quando un bus della linea di linea Actv adibito al trasporto di turisti con diversi passeggeri a bordo è precipitato da una rampa del cavalcavia Rizzardi a Mestre, per cause ancora non chiare, e ha preso immediatamente fuoco. Il guardrail non ha retto e l'autobus è caduto sulla strada sottostante da circa 10 metri di altezza.

Dalle prime notizie fornite dai vigili del fuoco e dai media locali, sarebbero una ventina le vittime (21 secondo l'ultimo aggiornamento della Prefettura), ma diversi sarebbero i feriti. L'ultimo a essere estratto dalle lamiere è stato l'autista. La circolazione dei treni è stata immediatamente bloccata e gli ospedali vicini sono stati allertati.

Potrebbe esserci un malore del conducente all'origine del tragico incidente che ha provocato 21 vittime, tra cui due minori, avvenuto questa sera a Mestre (Venezia). Il conducente risulta tra le vittime dello schianto.









Da quello che si apprende il bus era diretto al campeggio Hu. Con tutta probabilità stava rientrando dopo una giornata di visita nella città lagunare. Lo schianto è avvenuto a soli 3km dal campeggio.

Le parole del sindaco Brugnaro

"La novità dell'ultima ore è che sembra trattarsi di un pullman di linea ma adibito al trasporto dei turisti in un campeggio. Sembra fossero a bordo molti stranieri, anche dei bambini. Abbiamo trovato documenti ucraini. Ora stiamo ancora estraendo gli ultimi corpi, molti sono ancora incastrati. Una tragedia immane". L'ha detto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in collegamento su RaiNews24 del luogo della tragedia.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole.

Il cordoglio di Meloni e Mattarella

"Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi all'incidente.

Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al sindaco Brugnaro per esprimere il suo cordoglio per quanto accaduto.

I primi soccorsi

Sul posto sono intervenute decine di ambulanza, squadre di vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'Usl 3 di Venezia ha attività il protocollo delle grandi emergenze, ovvero messo in allerta tutti i pronto soccorso della zona con il richiamo del personale. Molti feriti, di diversa gravità, sono stati già evacuati da luogo dell'incidente sono stati trasportati negli Ospedali di Mestre, di Padova, di Treviso, di Mirano e di Dolo.

intervento #vigilidelfuoco in corso dalle 19:45 per un bus precipitato dal cavalcavia della Libertà e finito sulla sottostante via Pila. A seguito dell'impatto il veicolo si è incendiato.

Alcune immagini sono state poi diffuse dalla Polizia di Stato sui propri canali social.

A #Marghera un pullman di linea è precipitato dal cavalcavia della Libertà finendo sulla via sottostante. La #PoliziadiStato è sul posto per dare soccorso ai feriti e per i primi rilievi che hanno interessato anche la rete ferroviaria, che al momento è stata interrotta.

Zaia: "Feriti e vittime di varie nazionalità"

"È una tragedia dalle enormi proporzioni: il bilancio, provvisorio, parla di almeno 21, vittime e di più di 20 persone ricoverate negli ospedali del Veneto molte delle quali in gravissime condizioni. Purtroppo l'incidente ha coinvolto anche alcuni minori". Lo rende noto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

"È stata immediatamente attivata l'intera rete del SUEM 118 del Veneto. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Mestre, Mirano, Padova e Treviso - prosegue - Sono state impiegate più di 20 ambulanze e sul posto è stato fatto convergere anche l'elisoccorso di Treviso. Le vittime e i feriti sono di varie nazionalità, non solo italiani: sono ancora in corso le operazioni di estrazione e riconoscimento delle salme, a opera dei Vigili del Fuoco, della questura e dei sanitari, che ringrazio per i loro sforzi".

"Esprimo sin da ora il cordoglio dell'intera Regione Veneto a tutte le famiglie che in queste ore stanno vivendo un pesantissimo lutto o sono provate dalle condizioni dei loro cari feriti - ha infine aggiunto - Ho chiesto all'intera nostra sanità di mettere in campo ogni risorsa possibile per prestare il massimo dell'assistenza".

#mestre il terribile incidente: un pullman vola sotto il cavalcavia

Piantedosi: "Volo di 30 metri"

"Il bus ha fatto un volo di trenta metri" e sembra che "il fattore di aggravio dello scenario sia stato determinato dal fatto che c'era l'alimentazione a metano, e quindi il fuoco si è sviluppato velocemente". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in collegamento con l'edizione straordinaria del Tg1. "È un bilancio molto tragico e drammatico ma temo che possa essere destinato a crescere" ha concluso.

Schlein: "Più profondo cordoglio mio e del Pd

"Esprimo a nome mio e del Partito Democratico il più profondo cordoglio per il gravissimo incidente di Mestre. Grazie a tutti coloro che in queste ore terribili stanno prestando soccorso ai feriti. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alle famiglie delle vittime cui va il nostro pensiero. Solidarietà al sindaco Brugnaro, alle cittadine e ai cittadini per l'immane tragedia che li ha colpiti". Lo afferma in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.