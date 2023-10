14enne preso a sassate da una gang a Pavia. "Tormentato da mesi"

AGI - Un ragazzo di 14 anni ha denunciato di essere stato pestato e colpito a sassate da un gruppo di giovani in centro a Pavia. L'aggressione sarebbe avvenuta domenica scorsa tra Strada Nuova e il Ponte Coperto.

La vittima è stata ricoverata al Policlinico di San Matteo per un trauma cranico e diverse contusioni guaribili per i medici in 30 giorni. L'episodio è stato raccontato dal padre del 14enne alla Provincia Pavese che ha riportato la notizia.

"Da mesi è tormentato da questi giovani - ha riferito il genitore -. Lo hanno preso di mira e non si capisce il perché. Ho già denunciato la situazione e sono costretto ad accompagnare mio figlio a scuola al mattino e a prenderlo all'uscita".