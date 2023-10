AGI - Due turisti, marito e moglie di 67 e 63 anni, sono morti nel Sud della Sardegna nello scontro fra una Ferrari e un camper con targa svizzera. L'incidente, che ha coinvolto anche una Lamborghini su cui viaggiavano due francesi, è avvenuto a San Giovanni Suergiu sulla statale 195 Sulcitana. L'auto era stata noleggiata per partecipare alla Sardinia Supercar Experience, un raduno di macchine di lusso come Lamborghini e Ferrari e in partenza oggi da Teulada e che si sarebbe conclusa tra qualche giorno a Olbia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, l'auto, in fase di sorpasso è finita contro l'altro mezzo che viaggiava in direzione contraria. Le due vittime, svizzere, viaggiavano sulla Ferrari ed erano dirette a Masua (Iglesias), dove avevano programmato di fermarsi a pranzo. La Ferrari ha preso fuoco dopo lo scontro e la coppia è morta nelle fiamme.

Il tratto della strada statale 195 interessato dall'incidente, in cui risulta coinvolto anche un quarto mezzo, un furgone, è stato chiuso in entrambe direzioni all'altezza del km 96,300. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso.