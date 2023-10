Dopo una Ryder Cup di polemiche, il golfista americano Cantlay  si sposa a Roma

AGI - Fiori d'arancio dopo le polemiche alla Ryder Cup: Patrick Cantlay non è ripartito da Roma al termine della sfida persa dagli Stati Uniti contro l'Europa per sposarsi, oggi, nella Città Eterna. "Sì, domani mi sposo e sono molto emozionato", aveva annunciato domenica pomeriggio nella sala stampa del Marco Simone l'americano numero 5 del mondo, tra gli applausi dei giornalisti e il capitano Zach Johnson e gli altri compagni che battevano entusiasti i pugni sul tavolo.

Il 30enne golfista californiano è legato da due anni alla 31enne Nikki Guidish, un'avvenente farmacista della Florida ex modella di fitness, con 22mila follower su Instagram. Avevano annunciato il loro fidanzamento nel settembre 2022 durante un viaggio a Napa, in California, e da allora Nikki è una presenza regolare tra le 'wags' delle stelle della Pga. Lei lo ha seguito per tutta la settimana scorsa nella trasferta italiana.

Di Cantlay si è molto parlato al Marco Simone di Guidonia per il rifiuto di indossare il cappellino e la rissa sfiorata tra il suo 'caddie' Joe La Cava (ex assistente di Tiger Woods) e Rory McIlroy, oltre che per i fischi ricevuti dai tifosi europei per il suo atteggiamento. Prima della Ryder Cup il golfista di Long Beach si sarebbe lamentato perché i partecipanti non ricevevano alcun compenso diretto e qualcuno ha interpretato come polemica la scelta di non indossare il cappellino d'ordinanza del Team Usa, al punto che il pubblico lo ha 'beccato' sventolando i cappellini.

Cantlay ha smentito, sostenendo che semplicemente non c'erano cappellini della sua taglia. Il vero motivo, però, potrebbe averlo fornito Stefan Schauffele, padre del compagno di squadra americano Xander, il quale ha affermato che volesse evitare un''abbronzatura da golfista', con la fronte bianca, sulle foto del matrimonio. "Ho risposto già a tante domande", si è limitato a replicare ai giornalisti, si è limitato a replicare il californiano ai giornalisti che lo incalzavano al riguardo.

Cantlay avrebbe anche sfiorato una rissa con McIlroy dopo che il suo caddie, Joe LaCava, aveva disturbato il nordirlandese sventolando in aria il cappellino in segno di sfida prima di un colpo decisivo nella sfida di 'fourball' vinta dagli Stati Uniti. Cantlay si era imposto pure su Justin Rose nel singolare.