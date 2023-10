Nuova forte scossa ai Campi Flegrei

AGI - Nuova scossa di terremoto con epicentro nel Campi Flegrei, ma avvertita nettamente anche a Napoli. La magnitudo sinora stimata dall'Ingv è di 4.0. La terra ha tremato alle 20.24.50, e, secondo i rilievi dell'Osservatorio vesuviano, costola territoriale dell'Ingv, il movimento tellurico era abbastanza superficiale, a 1,5 km di profondità, con epicentro a 40.8440 di latitudine e a 14.1336 di longitudine.

Molta la gente che si è riversata per strada, tra Pozzuoli, Bacoli e i quartieri di Napoli di Fuorigrotta e anche ai Colli Aminei. Per ora non si segnalano danni.