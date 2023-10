Un uomo è stato ucciso a bottigliate durante una rissa vicino Arezzo

AGI - Un uomo di 38 anni è stato ucciso nell'Aretino domenica mattina. I soccorsi sono stati allertati alle 6.55 in via Poggi Lupi a Terranuova Bracciolini, per una rissa che sarebbe avvenuta tra cittadini dominicani. Il 38enne aveva numerose ferite di arma da taglio, è stato trasportato all'ospedale della Gruccia in Valdarno, dove è deceduto poco dopo.

La vittima si chiamava Joel Ramirez Seipio ed è stato colpito con una bottiglia rotta. La rissa sarebbe stata nata tra due donne all'esterno del locale. Sono intervenuti altri due uomini e di lì a poco la rissa avrebbe coinvolto circa 20 persone.

I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza che ci sono nella zona. Alcune persone che hanno preso parte alla rissa sono in corso di identificazione. Fonti investigative non escludono che tra queste ci possa essere anche il responsabile delle ferite mortali inferte al 38enne.