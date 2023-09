Weekend dal sapore estivo, torna il caldo anomalo

AGI - Bel tempo in Italia, con condizioni meteo asciutte e soleggiate, e temperature simil-estive. La situazione sinottica evidenzia un possente campo d'alta pressione di matrice africana, che in queste ore sta espandendo il suo dominio sulla Penisola Iberica. Questo - spiega il Centro meteo italiano - garantirà condizioni di tempo stabile sull'Europa occidentale e sulla nostra penisola. Ancora qualche nota di instabilità sarà possibile solo sulle regioni meridionali, grazie a una debole circolazione fresca in quota sullo Ionio e questo darà adito a qualche fenomeno temporalesco nel corso delle ore pomeridiane.

Ma nel fine settimana, che segna il passaggio tra settembre e ottobre, il possente anticiclone africano sovrasterà l'Europa e il Mediterraneo occidentale. In Italia, le temperature saliranno anche di 4-6 gradi sopra la media stagionale. Da segnalare che lo zero termico sulle Alpi occidentali potrà toccare e oltrepassare il valore eccezionale di 4700 metri. Questo fenomeno mette ulteriormente in pericolo i fragili ghiacciai alpini, segnalando un drammatico evento nell'equilibrio climatico delle montagne.

Per l'avvio del mese di ottobre, le condizioni meteo rimarranno quindi pressoché invariate. Un ampio e forte campo di alta pressione coprirà la maggior parte dell'Europa e del Mediterraneo, garantendo tempo asciutto in Italia. Ancora un volta importanti anomalie termiche positive nell'ordine anche di 6-10 gradi interesseranno vasti settori. Non escluse sulla nostra Penisola punte di +30 gradi soprattutto al Centro-Nord. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo Italiano, non ci saranno sostanziali variazioni almeno fino al termine della prima decade di ottobre.

Previsioni meteo 30 settembre

Al Nord: al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o con qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e locali addensamenti sulle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta in transito. Al Centro: giornata stabile sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata non sono previste variazioni con tempo asciutto su tutti i settori. Al Sud e Sulle Isole: tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati rovesci tra Calabria e Sicilia orientale, stabile altrove con cieli sereni. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui addensamenti tra Calabria e Sicilia. Temperature minime stazionarie o in calo al Centro-Sud, stabili o in rialzo al nord. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.