Fiamme in un traghetto da Lampedusa, tutti salvi i 150 passeggeri

In partenza per Berlino, il ministro degli Esteri italiano spiega in un'intervista la strategia del 'Piano Mattei' voluto dal Governo. La presidente della Commissione Ue von der Leyen: "Dobbiamo assicurare un'appropriata attuazione del Patto per le migrazioni e l'Asilo in Ue. Noi dobbiamo decidere chi entra, non i trafficanti"