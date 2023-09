Tragedia a Trento: scontro tra una moto e un monopattino. Due morti  

AGI - È di due morti - una ragazza di 16 anni e un giovane di 22 - il tragico bilancio del tremendo scontro tra una moto e un monopattino avvenuto nella tarda serata di ieri a Trento. L'incidente si è verificato in via Venezia all'altezza di via Corallo, nei pressi di un ristorante e di un distributore di benzina.

Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli uomini della Polizia locale intervenuti sul posto, la ragazza stava attraversando le strisce pedonali con il monopattino quando è stata centrata dalla moto condotta dal ventiduenne, il quale stava arrivando dal centro cittadino, pare, a velocità molto elevata. La ragazza è stata trascinata per alcuni metri sull'asfalto per poi essere sbalzata oltre il muretto del parcheggio. Il monopattino si è spezzato in due.

Il centauro si è schiantato contro il guardrail. Secondo i testimoni, i due ragazzi sono rimasti immobili a terra. Le loro condizioni, all'arrivo dei soccorsi, sono apparse subito disperate e, dopo una serie di tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto constatare il decesso della sedicenne. Il ragazzo, invece, e' deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale Santa Chiara.

È Aliyah Freya Macatangay, classe 2007, nata nelle Filippine e residente a Trento, la giovane morta ieri sera investita da una motocicletta lanciata ad alta velocità. È morto poco dopo essere arrivato in ospedale anche il motociclista, Federico Pezzé di 22 anni.