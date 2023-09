Caldo da Nord a Sud, l'estate non va via

AGI - Un campo di alta pressione che si estende tra Penisola Iberica ed Europa orientale porta condizioni meteo in larga parte asciutte anche in Italia, anche se è possibile ancora qualche temporale soprattutto nelle ore pomeridiane su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il Centro Meteo Italiano avverte che il weekend vedrà ancora tempo asciutto e tanto sole da Nord a Sud, temperature in aumento con punte anche di +30 gradi possibili su Pianura Padana e zone interne del Centro. Ottobre inizierà così con temperature al di sopra delle medie e questo andamento potrebbe non modificarsi prima di meta' mese.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Velature in transito al mattino. Al pomeriggio ampi spazi di sereno eccetto ancora cieli poco nuvolosi sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni.

Al Centro Giornata stabile sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Da segnalare solo qualche velatura in transito tra Toscana e Umbria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole Cieli soleggiati al mattino, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio isolati piovaschi su Salento e Calabria, tempo invariato altrove. In serata tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, in leggero rialzo su Isole Maggiori e nord-ovest. Massime stabili o in lieve diminuzione da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o con al più qualche velatura in transito. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati e qualche velatura al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro Giornata stabile sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata non sono previste variazioni con tempo asciutto su tutti i settori assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilita' in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo tra Calabria e Sicilia orientale, stabile altrove con cieli soleggiati. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia. Temperature minime stazionarie su tutta l'Italia, massime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in lieve diminuzione al Sud e sulle Isole Maggiori. (AGI)Cop