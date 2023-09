AGI - Una scossa di magnitudo 4.2 è stata registrata nell'area dei Campi Flegrei, nel Napoletano, preceduta da alcune scosse minori. È quanto ha rilevato Ingv.

Le prime due scosse, di magnitudo 2.2 e 2, sono state registrate ieri sera alle 22:49 e alle 23:36. L'ultima, la più intensa (4.2), alle 3:35 della notte. Tutte con epicentro nell'area dei Campi Flegrei, a un chilometro di profondità la prima, a tre le altre due.

Pochi danni segnalati, verifiche nelle scuole

La scossa di magnitudo 4.2 avvertita in molti quartieri di Napoli alle ore 3,35 di questa mattina non ha prodotto, dalle segnalazioni riscontrate, danni a cose o persone. Ne informa l'amministrazione comunale.

Poche chiamate al turno di guardia della Protezione Civile per richieste di verifiche in zona Coroglio, attualmente in corso, e una caduta di calcinacci in via Eurialo. Verifiche sono in corso da parte della task force della manutenzione scolastica presso gli edifici sedi di scuole comunali. "Il sindaco Gaetano Manfredi sta seguendo in prima persona l'evolversi della situazione, in costante contatto con le autorità competenti", fanno sapere dal Comune

Ritardi nei treni fino a 3 ore

La circolazione è fortemente rallentata sulla linea Alta velocità Roma - Napoli - Salerno, con maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti, a seguito della forte scossa di terremoto registrata nella notte nell'area dei Campi Flegrei. Lo segnala Trenitalia spiegando che sono in corso le verifiche e l'intervento dei tecnici sulle linee delle relazioni regionali e metropolitane direttamente coinvolte.

La circolazione resta sospesa in alcune tratte.

I treni Alta Velocita' e Intercity, segnala Trenitalia, possono essere instradati su un percorso alternativo, registrare ritardi, variazioni e cancellazioni. I treni regionali possono registrare maggiori tempi di percorrenza di circa 90 minuti e fino a 180 minuti, cancellazioni e variazioni di percorso.