Tumulato il feretro di Messina Denaro in una Castelvetrano blindata

AGI - Il feretro di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa nostra morto a L'Aquila, alle 8.30 è arrivato per la tumulazione nel cimitero di Castelvetrano. L'auto con la bara ha varcato l'ingresso principale del cimitero, mentre a piedi alcuni parenti l'accompagnavano. Il boss sarà sepolto nella cappella di famiglia, dove si trova anche il padre, anche lui mafioso, Francesco Messina Denaro.

Il cimitero di Castelvetrano è rimasto presidiato all'esterno e all'interno da carabinieri, polizia e Guardia di finanza in attesa dell'arrivo del feretro di Matteo Messina Denaro. L'auto con la bara ha percorso il tratto che la conduce nella città in cui il boss è nato e ha costruito la propria carriera criminale, ma non ha attraversato il centro cittadino.

All'interno del cimitero agenti della polizia scientifica hanno perlustrato le diverse aree. Strade di accesso al cimitero blindate.