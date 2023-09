Ancora temporali al Sud, ma è in arrivo l'anticiclone africano

AGI - Condizioni meteo ancora instabili interessano le regioni del Sud Italia con acquazzoni e temporali sparsi che nelle prossime ore colpiranno soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul Mar Ionio è presente una circolazione depressionaria con una goccia d'aria fredda in quota. Sull'Europa si stende, invece, un vasto campo di alta pressione con i suoi massimi al suolo sui settori orientali del continente. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano fino al prossimo weekend non mostrano sostanziali variazioni, con tempo stabile e temperature in aumento di diversi gradi al di sopra delle medie. Anche nei primi giorni di ottobre è atteso un robusto anticiclone africano sui settori occidentali del continente con caldo anomalo per il periodo.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Cieli pienamente soleggiati al mattino, eccetto isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Condizioni meteo invariate al pomeriggio con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

Al Centro

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse, aperture tra Sardegna e Sicilia meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in generale miglioramento, salvo isolati rovesci sulla Sicilia settentrionale. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Condizioni meteo invariate al pomeriggio con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in arrivo al Nord-Ovest, localmente anche compatta.

Al Centro

Giornata stabile sulle regioni centrali con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sulle regioni ioniche con locali piogge tra Calabria e Sicilia, sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con acquazzoni e temporali tra Calabria e Sicilia e sole prevalente altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sulla Sicilia orientale. Temperature minime in rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori e stabili o in lieve calo al Centro-Sud, massime in generale aumento su tutta l'Italia.