C'è l'Antimafia in prefettura a Taranto, spari in strada

AGI - Alcuni colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina a Taranto nella centrale via Principe Amedeo nei pressi del parcheggio ex mercato coperto. Non ci sono stati feriti, ma lo paura tra la gente è stata tanta anche perché si tratta di una zona della città molto frequentata.

L'episodio è avvenuto proprio mentre a poche decine di metri, in Prefettura, era in corso un vertice tra la presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, il prefetto di Taranto, il questore e i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

La Polizia è arrivata sul posto ed ha avviato le indagini, sembra che la persona che ha sparato sia già stata identificata. Gli agenti hanno trovato sull'asfalto tre bossoli, ma qualcuno dei presenti ha riferito di aver udito almeno una decina di spari. Nei giorni scorsi, nello stesso luogo, si è verificato un episodio analogo.