AGI - Una collezione senza peso, luminosa, fatta di tessuti impalpabili rischiarati da luminescenze discrete, da tocchi metallici e iridescenti, oppure intrecciati e ricamati. Emporio Armani esalta la leggerezza, come quella “della brezza” delicata che tutto pervade, nella sua collezione donna primavera-estate 2024, presentata oggi a Milano.

In pedana le giacche fluide si modellano sul busto o lo toccano appena; i crop top e gli shorts rivelano lembi di pelle, coperti a volte da trasparenze pittoriche.

I pantaloni accompagnano la silhouettes le lunghe gonne danzanti sottolineano il passo. Il disegno di stile scattante, immediato, completato dalle scarpe basse, dalle piccole cuffie e dai foulard.

Le borse per contrasto sono capienti, sempre leggere, tono su tono con gli abiti, oppure minime per contenere solo l’indispensabile. Il percorso cromatico per la prossima stagione punta sui beige caldi e dorati compensati dalla profondità del nero per raffreddarsi in toni di argento, gesso e grigi minerali per poi sbocciare in una fioritura intensa di note di rosa.

Lo stile è inconfondibile, con uno scintillante finale da grande soirée, salutato dagli applausi di tutta la platea, tra cui Anne Wintour, la modella e attrice Cara Delevingne e l'attore Nicolas Maupas, tra i volti della nuova campagna Emporio Armani autunno/inverno 2023/24. E ancora Elisabetta Canalis, Caterina De Angelis, Larsen Thompson.