Hobby Model Expo, Fondazione FS presenta i suoi gioielli

AGI - Trenini, che passione. Treni in miniatura di ogni dimensione, e poi rotaie, plastici in tutte le scale, un vero e proprio tracciato ferroviario per i modelli a 'vapore vivo'. Hobby Model Expo di Novegro (alle porte di Milano) è arrivato alla sua 47esima edizione, un appuntamento fieristico ormai diventato un vero e proprio centro di cultura del modellismo che quest'anno ha ospitato anche Fondazione FS italiane.

Ferromodellismo, aeromodellismo, navimodellismo, modellismo statico: ogni declinazione di questo appassionante universo è in mostra in tutto il suo luccicante splendore. Ciascuna categoria vede la partecipazione dei più importanti produttori, rivenditori e riviste del settore, ai quali si affiancano presentazioni di plastici di tutte le scale, concorsi, vasche di movimentazione, circuiti, prove volo e molto altro ancora.

"C'è voglia di treno ma anche di un turismo diverso. E oggi la vacanza può cominciare direttamente a bordo del treno", ha detto Luigi Cantamessa, direttore generale di Fondazione FS Italiane. A 10 anni dalla nascita nel 2013 della Fondazione, quest'anno è nata un'impresa ferroviaria FS Treni Turistici Italiani, che vuole unire il turismo di qualità alla sostenibilità e alla riscoperta delle ricchezze del patrimonio italiano.

Ci saranno nuovi collegamenti, anche notturni, su tratte a medio-lungo raggio tra le principali città italiane e località di rilevante attrazione turistica: ad esempio treni notturni o diurni da Roma/Milano per Calalzo/Cortina: dal 20 dicembre si potrà salire in treno a Roma, con sci e bagaglio e, dopo una notte in cuccetta e ogni confort (carrozza ristorante con cuscino espressa a bordo, vetture letto bagagliaio per il trasporto di bici e sci, mezzi per la mobilità sostenibili) giunti a Calalzo, con 20 minuti di bus dedicato, si arriverà nella Valle ampezzana".

FS Treni Turistici Italiani gestirà anche le corse realizzate con i treni storici, di proprietà della Fondazione FS, in varie regioni e aree di interesse storico-paesaggistico della penisola. Nel tempo Fs ha recuperato centinaia di km di rotaie abbandonate, sottraendole all'incuria del tempo, e Fondazione FS possiede un parco di quasi 400 treni storici. L'obiettivo è recuperare linee che attraversano territori ricchi di storia, con borghi e aree di interesse paesaggistico e naturalistico, il tutto a tariffe vantaggiose e accessibili a tutti. "Tutto nasce dalla passione e la passione è il treno. Quando ero bambino e mi regalavano un trenino smettevo di mangiare. L'Hobby Model Expo è una fucina di virtù ferroviarie. Oggi a Novegro ho visto tanti diciottenni che, abbandonata l'intangibilità dei social, si scambiavano trenini: saranno loro i dipendenti e i manager futuri di FS", ha concluso Cantamessa.